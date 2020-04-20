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20.04.2020 - 17:11 |

Cevap Eş Anlamlısı Nedir? Cevap Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Bir kelimenin eş anlamlısının olup olmadığı çokça araştırılan konulardan biridir. Türk Dil Kurumu’na ait olan sözlükte bir kelimenin eş anlamlısı bulunuyorsa kelime anlamı olarak eş anlamlı kelimede verilir. Cevap kelimesi eş anlamlısı araştırılan kelimelerden biridir. Cevap kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte detaylar.

Cevap Eş Anlamlısı Nedir? Cevap Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Eş anlamlı olan kelimeler Türkçede yaygın olarak bulunmaktadır. Özellikle öğrenciler tarafından cevap kelimesinin eş anlamlısı araştırılmaktadır. Cevap kelimesinin eş anlamlısı TDK sözlüğünde yer alır.

Cevap Eş Anlamlısı Nedir?

Cevap kelimesinin Türk Dil Kurumunda geçen eş anlamlı kelimesi “yanıt” kelimesidir. Cevap bir davranış, bir yazı, bir söz, bir istek ya da bir soruya verilmiş olan karşılıktır. Yanıt kelimesi de cevap kelimesi ile aynı anlama gelmektedir.

Cevap Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Eş anlam, bir kelimenin karşıladığı anlam ile aynı anlama sahip olan bir başka sözcüğün bulunmasıdır. Cevap kelimesi ile eş anlamlı olan yanıt kelimesidir. Bir cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilir. Eş anlamlı olan kelimeler birbirleri yerine geçtiğinde cümlenin anlamı bozulmaz.

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