Ceviz büyüklüğünde dolu! Her yer beyaza büründü

Gercüş'e bağlı Özler köyünde etkili olan dolu yağışı badem, kiraz, armut ve dut ağaçlarının çiçeklerini yere döktü. Ceviz büyüklüğünde olan dolu nedeniyle meyve ağaçları da zarar gördü. Özellikle kiraz, dut ve armut yetişen köyde dolu nedeniyle meyve çiçeklerinin bir kısmı yere dökülürken, bir kısmı ise dalında zarar gördü.
Köyde bahçelerin büyük bir bölümünün zarar gördüğünü kaydeden Özler köyü muhtarı Mahsum Kavak, "Bugün köyümüzde ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeni ile birçok bahçe zarar gördü. Maddi olarak kaybımız var, Allah daha büyük felaketlerden bizi korusun. Özellikle köyde bulunan armut, kiraz ve dut ağaçları zarar gördü" dedi.
"Ambulans şoförüyüm" dedi, oto tamircisi çıktıADANA'da İçişleri Bakanlığı'nın corona virüs tedbirleri kapsamında aldığı sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara, polis ekipleri tarafından 789 TL ceza kesildi. Ceza yememek için ambulans şoförü olduğunu söyleyen bir sürücünün de oto tamircisi olduğu ortaya çıktı.