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06.02.2021 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Ceylan hemşireyi bıçaklayan sanığa 14 yıl hapis cezası

Beşiktaş’ta eski kız arkadaşı hemşire Ceylan Gündüz’ün yolunu kesip bıçakla saldıran Nazir Ilgın, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Ceylan hemşireyi bıçaklayan sanığa 14 yıl hapis cezası
ELİF ALTIN İstanbul

Beşiktaş’ta 6 Haziran’da eski sevgilisi Ceylan Gündüz’e şiddet uygulayınca gözaltına alınan ancak mahkemeden serbest kaldıktan 2 gün sonra yine Ceylan Gündüz’ün önünü kesip bıçakla saldıran Nazir Ilgın, tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Ilgın’ın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nazir Ilgın ve taraf avukatları katıldı. Söz verilen sanık Nazir Ilgın son sözünde, “Ben tasarlayarak herhangi bir eylemde bulunmadım. O gün beni oraya müşteki çağırdı. Hatta eve davet etti. Böyle bir niyetim olsaydı evde bunu gerçekleştirirdim. Olaydan önce beni aşağıladı, hakaret etti. Yeni erkek arkadaşının kendisine aldığı elbiseyi benim alamadığımı söyledi. Ben de bu nedenle elbiseye zarar vermek istedim. Ancak Ceylan yaralandı. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Uzlaşmak ve zararını karşılamak istiyorum. Ben şiddete eğilimli bir insan değilim. Yaralama suçundan cezalandırılmayı talep ediyorum. Çok pişmanım” dedi.
Kararını açıklayan mahkeme sanık Nazir Ilgın’ı, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme sanığın cezasında takdiri indirim yapmadı.

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