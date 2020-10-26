MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ceylanpınar’da, yol kenarında 8 kilo patlayıcı bulundu
ABONE OL
26.10.2020 - 16:43 | | DHA

Ceylanpınar’da, yol kenarında 8 kilo patlayıcı bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde görevli 1 işçi, elektrik arızasını gidermek için gittiği bölgede, yol kenarındaki poşette 8 kilo ağırlığında patlayıcı buldu. Patlayıcı bomba imha uzmanları tarafından imha edildi.

Ceylanpınar’da, yol kenarında 8 kilo patlayıcı bulundu

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü’nde çalışan Mesut A. isimli işçi, elektrik arızasını gidermek için arkadaşlarıyla birlikte Beyazkule bölgesindeki araziye gitti. Arızayı gidermek için hazırlanan Mesut A., yol kenarında bulunan poşeti fark etti. Poşeti kontrol eden ve şüpheli olduğunu anlayan işçi, durumu polis ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, poşette patlayıcı olduğunu belirleyerek bomba imha ekibinden yardım istedi. Bomba imha uzmanları, poşette yaklaşık 8 kilo ağırlığında C4 olduğu değerlendirilen patlayıcı, fünye ve fitiller buldu. Çevrede önlemi alan ekipler, daha sonra içerisinde patlayıcı bulunan poşeti fünye ile kontrollü olarak imha etti.

Olayla ilgili ekipler, patlayıcıyı yol kenarına bırakan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Beşiktaş'ta şoke eden anlar! Ayılınca saldırmaya başladıBeşiktaş'ta cadde üzerinde bayılan kağıt toplayıcısı için uzun süre ambulansın gelmesi beklendi. Gelen sağlık görevlileri bayılan kişiye müdahale edince birden ayılan kişi sağlıkçılara saldırdı. Araya zabıta ve polis ekibinin girmesiyle güçlükle polis aracına bindirilen kişi polis merkezine götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! İstanbul'da planlanan korona önlemleri! Mesai saatleri, pazar, AVM, toplu ulaşım...

Son dakika! İstanbul'da planlanan korona önlemleri! Mesai saatleri, pazar, AVM, toplu ulaşım...

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Sıfır otomobil alımında 'torpil' dönemi

Sıfır otomobil alımında 'torpil' dönemi

Aktar ve tütüncüde ele geçirildi! Cinsel içerikli ürünler...

Aktar ve tütüncüde ele geçirildi! Cinsel içerikli ürünler...

Sıradaki Haber