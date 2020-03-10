Çeyrek altın ne kadar, altın fiyatları kaç lira? 10 Mart Salı güncel son altın fiyatları

Yeni haftaya yükselişle başlayan altın dün kapanışı 332 lira ile yaptı. Bugün altın fiyatlarında düşüş söz konusu... Sabah saatlerinden itibaren sıklıkla sorulan soru ise 'Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar?' şeklinde...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 326,09 TL / Gram altın satış fiyatı 326,51 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 523,79 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 536,52 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 1.047,32 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.073,03 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı 2.095,52 TL / Tam altın satış fiyatı 2.141,99 TL

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