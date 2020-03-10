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10.03.2020 - 19:14 |

Çeyrek altın ne kadar, altın fiyatları kaç lira oldu? 10 Mart Salı güncel son dakika altın fiyatları

Güncel altın fiyatları ne kadar? Birikim ve yatırım yapmak isteyen milyonlarca vatandaşımız 10 Mart günü itibariyle altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası en çok merak edilen çeyrek altın, yarım altın ve gram altın ile ilgili güncel fiyatları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte altının kalbinin attığı Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları ve altının bu haftaki ilerlemesi ile ilgili son yorumlar...

Çeyrek altın ne kadar, altın fiyatları kaç lira oldu? 10 Mart Salı güncel son dakika altın fiyatları

Yeni haftaya yükselişle başlayan altın dün kapanışı 332 lira ile yaptı. Bugün altın fiyatlarında düşüş söz konusu... Sabah saatlerinden itibaren sıklıkla sorulan soru ise 'Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar?' şeklinde...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 326,09 TL / Gram altın satış fiyatı 326,51 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 523,79 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 536,52 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 1.047,32 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.073,03 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı 2.095,52 TL / Tam altın satış fiyatı 2.141,99 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

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