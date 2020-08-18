Çeyrek altın ne kadar, altın fiyatları kaç lira oldu? 18 Ağustos güncel gram, yarım altın fiyatları kaç para?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Altın fiyatlarında rekor bir artış yaşanmasından sonra bir düşüş yaşandı. Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte 18 Ağustos altın fiyatlarındaki son durum...

18 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN NE KADAR?

Alış (USD): 1.992,18 Satış (USD): 1.992,50

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 470,11 TL Satış Fiyatı: 471,25 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 758,30 TL Satış Fiyatı: 773,20 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 1.516,60 TL Satış Fiyatı:1.546,20 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 3.0032,00 TL Satış Fiyatı: 3.062,00 TL



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