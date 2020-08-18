18.08.2020 - 20:22 |
Çeyrek altın ne kadar, altın fiyatları kaç lira oldu? 18 Ağustos güncel gram, yarım altın fiyatları kaç para?
Altın fiyatlarına ilişkin son dakika araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar Kapalıçarşı'daki son durumu araştırıyor ve gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı gibi soruların cevaplarına yanıt arıyor. İşte yeni haftanın ilk günü öncesi altın piyasalarındaki son durum ve son çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Altın fiyatlarında rekor bir artış yaşanmasından sonra bir düşüş yaşandı. Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte 18 Ağustos altın fiyatlarındaki son durum...
18 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI
ONS ALTIN NE KADAR?
Alış (USD): 1.992,18 Satış (USD): 1.992,50
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 470,11 TL Satış Fiyatı: 471,25 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 758,30 TL Satış Fiyatı: 773,20 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 1.516,60 TL Satış Fiyatı:1.546,20 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 3.0032,00 TL Satış Fiyatı: 3.062,00 TL
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (18 Ağustos 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1263 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu. Son 24 saatte 942 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 232 bin 913 oldu. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede 10 gün önceye dikkat çekti.