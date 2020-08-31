Çeyrek altın ne kadar, altın fiyatları kaç lira yükseldi? 31 Ağustos güncel gram, yarım, tam altın fiyatları kaç para oldu?

Kapalıçarşı'da altın ne kadara alınıp ne kadara satılıyor sorusu yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Alıcısı ve satıcısı altında son dakika fiyatları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Yurt genelindeki birçok kişi gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı gibi soruların cevaplarına yanıt arıyor. İşte haftanın üçüncü günü itibariyle altın piyasalarındaki son durum ve son çeyrek altın, gram altın fiyatları...

31 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın fiyatı alışta 462,30 TL satışta 466,99 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı alışta 754,10 TL satışta ise 761,80 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın fiyatı alışta 1.504,20 satışta ise 1.526,80

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın fiyatı alış 3.007,70 satış ise 3.034,30

YENİ ATA NE KADAR?

Alış fiyatı 3.098,00 satış fiyatı 3.113,10

STANDART KİLOGRAM FİYATI...



Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 464 bin 515 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 462 bin 690, en yüksek ise 465 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 yükselişle 464 bin 515 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 759 milyon 284 bin 439,41 lira, işlem miktarı ise 3.891,94 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 788 milyon 367 bin 949,26 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.