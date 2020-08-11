11.08.2020 - 18:45 |
Çeyrek altın ne kadar kaç lira oldu? 11 Ağustos son dakika gram, yarım altın fiyatları kaç paraya yükseldi?
Tüm Türkiye'nin son günlerde hakkında en çok arama yaptığı konu altın fiyatları. 81 ilimizdeki milyonlarca vatandaş gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı gibi soruların cevaplarına yanıt arıyor. İşte haftanın üçüncü günü itibariyle altın piyasalarındaki son durum ve son çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Altın fiyatları sabahın ilk ışıklarında ilgiyle araştırılmaya başladı. Bugün gram altın, çeyrek altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler arayışa koyuldu. Aynı zamanda altının alış ve satış fiyatı hakkında da bilgilenmek isteyenler altın fiyatlarını büyük merakla araştırıyor. İşte haftanın son işlem gününde gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
11 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI
22 Ayar Bilezik Alış fiyatı: 416,28
22 Ayar Bilezik Satış Fiyatı:416,90
Gram Altın Alış Fiyatı: 455,35
Gram Altın Satış Fiyatı: 455,47 TL
Çeyrek Altın Alış Fiyatı: 730,90 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 747,99 TL
Yarım Altın Alış Fiyatı: 1.457,22 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı:1.495,99 TL
Tam Altın Alış Fiyatı: 3.014,95 TL
Tam Altın Satış Fiyatı: 3.092,63 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık ettiSavunma Sanayi İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası Savunma Sanayii İcra Komitesi'nden yapılan açıklamada, 'Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir' denildi.