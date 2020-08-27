Çeyrek altın ne kadar kaç lira oldu, altın fiyatları kaç para? 27 Ağustos son dakika gram, yarım, tam altın fiyatları kaç para yükseldi?
Altın fiyatlarına ilişkin Kapalıçarşı'da son dakika gelişmeleri devam ediyor. Alıcısı ve satıcısı altında son dakika fiyatları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Yurt genelindeki birçok kişi gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı gibi soruların cevaplarına yanıt arıyor. İşte haftanın üçüncü günü itibariyle altın piyasalarındaki son durum ve son çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Güncel altın fiyatları ne kadar? Birikim ve yatırım yapmak isteyen milyonlarca vatandaşımız 27 Ağustos günü itibariyle altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası en çok merak edilen çeyrek altın, yarım altın ve gram altın ile ilgili güncel fiyatları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte altının kalbinin attığı Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları ve altının bu haftaki ilerlemesi ile ilgili son yorumlar...
27 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI
Gram altın 459,43 TL alış 459,55 TL satış fiyatından piyasalarda işlem görmeye devam ediyor
İstanbul Kapalıçarşıda Çeyrek altın 736,18 TL alış 753,10 TL satış fiyatından işlem görüyor
Yarım altın 1.467,76 TL alış 1.506,20 TL satış fiyatından işlem görüyor
Altının ons fiyatı 1941 dolardan işlem görmeye devam ediyor
Tam altın 3.036,75 TL alış 3.113,73 TL satış fiyatından işlem görüyor