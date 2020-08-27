Çeyrek altın ne kadar kaç lira oldu, altın fiyatları kaç para? 27 Ağustos son dakika gram, yarım, tam altın fiyatları kaç para yükseldi?

Güncel altın fiyatları ne kadar? Birikim ve yatırım yapmak isteyen milyonlarca vatandaşımız 27 Ağustos günü itibariyle altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası en çok merak edilen çeyrek altın, yarım altın ve gram altın ile ilgili güncel fiyatları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte altının kalbinin attığı Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları ve altının bu haftaki ilerlemesi ile ilgili son yorumlar...



27 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI



Gram altın 459,43 TL alış 459,55 TL satış fiyatından piyasalarda işlem görmeye devam ediyor



İstanbul Kapalıçarşıda Çeyrek altın 736,18 TL alış 753,10 TL satış fiyatından işlem görüyor



Yarım altın 1.467,76 TL alış 1.506,20 TL satış fiyatından işlem görüyor



Altının ons fiyatı 1941 dolardan işlem görmeye devam ediyor



Tam altın 3.036,75 TL alış 3.113,73 TL satış fiyatından işlem görüyor