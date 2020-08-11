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11.08.2020 - 20:19 |

Çeyrek altın ne kadar kaç lira yükseldi? 11 Ağustos güncel gram, yarım altın fiyatları kaç para oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Dünya genelindeki kur hareketliliği nedeniyle milyonlarca vatandaş gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı gibi soruların cevaplarına yanıt arıyor. İşte haftanın üçüncü günü itibariyle altın piyasalarındaki son durum ve son çeyrek altın, gram altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar kaç lira yükseldi? 11 Ağustos güncel gram, yarım altın fiyatları kaç para oldu?

Altın fiyatları sabahın ilk ışıklarında ilgiyle araştırılmaya başladı. Bugün gram altın, çeyrek altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler arayışa koyuldu. Aynı zamanda altının alış ve satış fiyatı hakkında da bilgilenmek isteyenler altın fiyatlarını büyük merakla araştırıyor. İşte haftanın son işlem gününde gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

11 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI 

22 Ayar Bilezik Alış fiyatı: 416,28

22 Ayar Bilezik Satış Fiyatı:416,90

Gram Altın Alış Fiyatı: 455,35

Gram Altın Satış Fiyatı: 455,47 TL

Çeyrek Altın Alış Fiyatı: 730,90 TL

Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 747,99 TL

Yarım Altın Alış Fiyatı: 1.457,22 TL

Yarım Altın Satış Fiyatı:1.495,99 TL

Tam Altın Alış Fiyatı: 3.014,95 TL

Tam Altın Satış Fiyatı: 3.092,63 TL

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