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27.08.2020 - 20:10 |

Çeyrek altın ne kadar oldu , altın fiyatları kaç lira? 27 Ağustos son dakika gram, yarım, tam altın fiyatları kaç para yükseldi?

Tüm Türkiye'nin gözü kulağı son dakika altın fiyatlarına çevrilmiş durumda. Alıcısı ve satıcısı altında son dakika fiyatları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Yurt genelindeki birçok kişi gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı gibi soruların cevaplarına yanıt arıyor. İşte haftanın üçüncü günü itibariyle altın piyasalarındaki son durum ve son çeyrek altın, gram altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu , altın fiyatları kaç lira? 27 Ağustos son dakika gram, yarım, tam altın fiyatları kaç para yükseldi?

Güncel altın fiyatları ne kadar? Birikim ve yatırım yapmak isteyen milyonlarca vatandaşımız 27 Ağustos günü itibariyle altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası en çok merak edilen çeyrek altın, yarım altın ve gram altın ile ilgili güncel fiyatları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte altının kalbinin attığı Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları ve altının bu haftaki ilerlemesi ile ilgili son yorumlar...

27 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

Gram altın 459,43 TL alış 459,55 TL satış fiyatından piyasalarda işlem görmeye devam ediyor

İstanbul Kapalıçarşıda Çeyrek altın 736,18 TL alış 753,10 TL satış fiyatından işlem görüyor

Yarım altın 1.467,76 TL alış 1.506,20 TL satış fiyatından işlem görüyor

Altının ons fiyatı 1941 dolardan işlem görmeye devam ediyor

Tam altın 3.036,75 TL alış 3.113,73 TL satış fiyatından işlem görüyor

Hava harekatıyla etkisiz hale getirildilerIrak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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