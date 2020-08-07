07.08.2020 - 23:58 |
Çeyrek altın ne kadara yükseldi? 7 Ağustos güncel Gram altın, yarım altın fiyatları kaç para oldu?
Türkiye'nin gözü kulağı Kapalıçarşı'da. Altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası alıcısı ve satıcısı altında son dakika fiyatları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Yurt genelindeki birçok kişi gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı gibi soruların cevaplarına yanıt arıyor. İşte haftanın üçüncü günü itibariyle altın piyasalarındaki son durum ve son çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Altın fiyatları sabahın ilk ışıklarında ilgiyle araştırılmaya başladı. Bugün gram altın, çeyrek altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler arayışa koyuldu. Aynı zamanda altının alış ve satış fiyatı hakkında da bilgilenmek isteyenler altın fiyatlarını büyük merakla araştırıyor. İşte haftanın son işlem gününde gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
7 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:480,11 TL Satış Fiyatı: 480,25 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:798,30 TL Satış Fiyatı: 843,20 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.591,60 TL Satış Fiyatı:1.676,20 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:3.279,00 TL Satış Fiyatı: 3.459,00 TL
Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.