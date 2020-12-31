Çeyrek bilet sonuçları ve sorgulama ekranı: Yılbaşı Özel 2021 Milli Piyango çekilişinde çeyrek bilet ne kadar ikramiye veriyor?

Mill Piyango Yılbaşı özel çekilişi için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın umut kapısı olarak gördüğü dağıtılan büyük ikramiye tutarı ile binlerce vatandaşın umutlarını süsleyen ve yeni yılın olmazsa olmazları arasına giren Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi bu yıl Şisal Şans tarafından gerçekleştirilecek. Çekilişin gerçekleştirilmesine bir ay önceden biletlerin satışa sunulması ile binlerce va.tandaş basılı olan biletlerden kendilerine en uygun olan tutardaki bileti yılbaşında şans bulabilmek, zengin olma hayallerini gerçekleştirmek adına satın aldı

Bu yıl satışa sunulan Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak olan büyük ikramiye tutarı 100 milyon TL olarak açıklandı. Bilet fiyatları ise Tam bilet için 100 TL, Yarım bilet için 50 TL ve Çeyrek bilet için ise 25 TL olarak belirlendi. Biletlerini haftalar öncesinden alan vatandaşlar Çeyrek bilete daha fazla rağbet gösterdi. Aladıkları Çeyrek biletlerin nasıl sorgulanacağını merak eden vatandaşlar aynı zamanda çeyrek biletin Yılbaşı Özel 2021 Milli Piyango çekilişinde ne kadar ikramiye vereceğini de ayrıca merak ediyor.

2021 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE ÇEYREK BİLET NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

2021 Yılbaşı Özel çekilişinde aldıkları Çeyrek bilete ne kadar ikramiye vereceği bilet alan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde bu yıl verilecek olan büyük ikramiye tutarı 100 milyon TL olarak açıklanmıştı. Büyük ikramiyenin bu yıl Çeyrek bilete isabet etmesi halinde 25 milyon TL’lik ikramiyenin sahibi olacak. Bu yıl Milli Piyango 2021 Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tam bilete çıkması halinde 100 milyon TL, Yarım bilete çıkması halinde 50 milyon TL ve son olarak Çeyrek bilete isabet etmesi halinde ise 25 milyon TL’lik büyük ikramiyeler verilecek.

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