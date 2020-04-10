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10.04.2020 - 09:33 | | İHA

Ceza kesilen vatandaştan ilginç savunma! Bilmiyorduk

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte corona virüs önlemlerini hiçe sayan bazı vatandaşlar Caddebostan sahiline giderek yürüyüş ve spor yaptı. Denetimler kapsamında vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunan polis ekipleri, sahilde oturan 1’i kadın 2 kişiye biner lira para cezası kesti. Ceza kesilen vatandaşın "bilmiyorduk" diyerek kendisini savunması şaşkınlığa sebep oldu.

Ceza kesilen vatandaştan ilginç savunma! Bilmiyorduk

Corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında sahillerde yürüyüş ve spor yapmak, balık tutmak yasaklanmıştı. Vatandaşların çoğu ‘evde kal’ çağrılarına uyarken, bazıları ise hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bu kuralları ihlal ederek Caddebostan sahiline gitti. Bazı vatandaşların spor ve yürüyüş yapmaya devam ettiği görüldü.

Polis ve zabıta ekipleri sahilde sürekli denetimler yaparak vatandaşları uyardı ve kural ihlali yapanlara para cezası kesti. Polis ekipleri, yasak olmasına rağmen sahilde oturan 1’i kadın 2 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince bin lira para cezası kesti.

Ceza kesilen vatandaş, “Bilgim yok. Boş olduğu için oturduk. Kalabalık bir yere gitmemeye dikkat ediyoruz, çalışmıyoruz. Böyle değerlendirelim dedik. Bilmiyorduk. Öyleymiş, yeni öğrendik” dedi.

 

 

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