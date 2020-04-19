MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ceza yemek için sokağa çıkmış
ABONE OL
19.04.2020 - 13:34 | | İHA

Ceza yemek için sokağa çıkmış

Adana'da sokağa çıkan bir kişiye polis 789 lira idari para cezası kesti. Gencin "sokağa ceza yemek için çıktım" demesi dikkat çekti.

Ceza yemek için sokağa çıkmış

Adana Emniyet Müdürlüğü yeni tip korona virüs nedeniyle cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmesi üzerine birçok yerde uygulama noktası oluşturdu.

Emirhan D. (19) isimli bir kişi, polisin Alparslan Türkeş Bulvarında kurduğu uygulama noktasından yaya olarak geçmek istedi. Hafta içinde de sokağa çıkması kısıtlı olan gence polis 789 lira idari para cezası yazdı. Emirhan D.'nin, sokağa ceza yemek için çıktığını söyleyip gülmesi dikkat çekti. Polis makbuzu da eline vererek eve gitmesi konusunda genci uyardı.

Emirhan D.'nin ceza yemesine rağmen gülmesi herkesi hayrete düşürdü.

Ceza yemek için sokağa çıkmış

 

 

İstanbulluların ekmek ve gazete ayağına geldi!Türkiye genelinde corona virüs (Covid-19) virüsünün yayılmasını engellemek için bu hafta 2. kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, İstanbul'da ekmek ve gazete dağıtımı yapıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Polisten kaçan ikisi kadın 4 kişiye, 15 bin 250 TL ceza!

Polisten kaçan ikisi kadın 4 kişiye, 15 bin 250 TL ceza!

Ücretsiz izinle ilgili flaş açıklama! 'Mutlaka bildirin'

Ücretsiz izinle ilgili flaş açıklama! 'Mutlaka bildirin'

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

Son dakika... Kartal'da orman yangını! Ekipler sevk edildi

Son dakika... Kartal'da orman yangını! Ekipler sevk edildi

Sıradaki Haber