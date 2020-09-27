Cezaevi firarisi, çaldığı otomobille kaçarken yakalandı!

Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi'nde oturan Mustafa Çiftçibaşı, 26 BP 115 plakalı otomobilini evinin önüne park etti. Çiftçibaşı, kısa süre sonra otomobilinin yerinde olmadığını fark ederek, polise ihbarda bulundu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan otomobille ilgili soruşturma başlatırken, mobese kameralarından aracın 71. Evler Mahallesi’nde olduğunu tespit etti. Kovalamacanın ardından şüpheli, otomobille polis aracına çarparak, durdu. Azat Koç, yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, bıçak ve tornavida ele geçirildi.

112 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Polis ekiplerince yapılan incelemede, açık cezaevinden bir süre önce firar ettiği, 12 hırsızlık suçundan arandığı ve 112 suç kaydı olduğu tespit edilen Azat Koç, Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde geçirildiği sağlık kontrolünün ardından mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.