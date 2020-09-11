Cezaevi firarisi, evinde yakalandı

Kahramanmaraş ile Antalya'nın Manavgat ve Alanya ilçelerinde, 'dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'özel belgede sahtecilik', 'ağaç kesme', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'hırsızlık' gibi 11 ayrı suçtan yargılanıp, mahkumiyet kararları olan Süleyman Öksüzoğlu, bir süre önce cezaevinden firar etti. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Öksüzoğlu'nun Ulualan mevkisindeki evinde olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kısa süreli takibin ardından dün eve operasyon düzenledi.
Süleyman Öksüzoğlu yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öksüzoğlu tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
İlginç anlar... Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettilerAntalya’da gece saat 00.00’dan sonra müzik yayınının yasaklanması, eğlenceyi sokağa taşıdı. Lüks otomobillerini caddenin ortasına park eden 3 genç kadından 2’si dans ederken, diğeri ise o anları kayda aldı. Gençlerin gülerek dans etmeleri çevredeki vatandaşların da cep telefon kamerasına yansıdı.