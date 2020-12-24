MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cezaevi firarisi, hırsızlık yaparken yakalandı
ABONE OL
24.12.2020 - 10:57 | | DHA

Cezaevi firarisi, hırsızlık yaparken yakalandı

Mersin'de bir ay önce cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen Tahir Atmaca, polis tarafından hırsızlık yaparken yakalandı. Atmaca, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Cezaevi firarisi, hırsızlık yaparken yakalandı

​Çeşitli suçlardan 17'5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Tahir Atmaca, yaklaşık 1 ay önce cezaevinden izinli çıktı. İzin süresi dolunca cezaevine geri dönmeyen Atmaca hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi'nde 12 Aralık günü bilgisayar monitörü, motosiklet, televizyon ve bisiklet çalındı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüphelinin Tahir Atmaca olduğunu belirledi.

Atmaca, başka bir hırsızlık olayına karıştığı sırada polis tarafından fark edilip, kovalamacayla yakalandı. Yakalanmadan önce çaldığı eşyaları yol kenarına attığı belirlenen Atmaca, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

100 milyon TL için geri sayım başladı! Yılbaşı biletlerinin yüzde 80'i tükendiHeyecanın zirve yaptığı geri sayım başladı. Milli Piyango büyük ikramiyesi bu yıl 100 milyon lira. Bilet satışları sürüyor, emekçi satıcılar sokaklarda hem umut satıyor hem ekmek kazanıyor. Vatandaş ise 100 milyon liralık dev ikramiye için kuyruklarda sıra bekliyor. 2021'e sadece günler kalmışken, CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman milli piyango heyecanı izlenimlerini aktardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bodrum'da yılbaşı alarmı! 'Anında müdahale edip durduracağız'

Bodrum'da yılbaşı alarmı! 'Anında müdahale edip durduracağız'

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet