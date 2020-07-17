MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cezaevinden bugün çıktı yaptığı 'yok artık' dedirtti
ABONE OL
17.07.2020 - 23:35 | | İHA

Cezaevinden bugün çıktı yaptığı 'yok artık' dedirtti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde cezaevinden bugün tahliye olduğu öğrenilen bir şahıs, otomobili çalarak Aydın'ın Kuşadası ilçesine gitmek üzereyken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Cezaevinden bugün çıktı yaptığı 'yok artık' dedirtti

Edinilen bilgiye göre olay, Kaymakçı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bu sabah Kaymakçı F Tipi Cezaevi'nden tahliye olan H.I., bir marketin yakınlarında durdu. Bu esnada markete giren bir şahıs, 35 ANU 379 plakalı aracının kontak anahtarını üzerinde bırakarak markete girdi. Şahsın kontak anahtarını aracın üzerinde bıraktığını gören şüpheli, aracı alarak kaçtı. İhbar üzerine ilçedeki tüm giriş ve çıkışları tutan Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ve trafik ekipleri kısa sürede aracı durdurarak şüpheli şahsı yakaladı.

Gözaltına alınan şahsın polislere verdiği ilk ifadede Kuşadası'na gitmek için araç bulamadığını, bu yüzden aracı çaldığını söylediği öğrenildi.

Kaçkar Dağı'na tırmanırken yamaçtan düştü!Artvin’in Yusufeli ilçesinde, Kaçkar Dağı'na tırmanırken 25 metrelik yamaçtan yuvarlanarak yaralanan dağcı Mehmet Birlik (58), askeri helikopterle kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şarkıcı ve sunucu Huysuz Virjin öldü mü? Seyfi Dursunoğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Şarkıcı ve sunucu Huysuz Virjin öldü mü? Seyfi Dursunoğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! SGK tamamını ödüyor...

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! SGK tamamını ödüyor...

Çarpıcı ifadeler: Her şey kağıt üzerinde!

Çarpıcı ifadeler: Her şey kağıt üzerinde!

Bay Yanlış 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış hangi günler yayınlanıyor?

Bay Yanlış 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış hangi günler yayınlanıyor?

Sıradaki Haber