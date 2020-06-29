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29.06.2020 - 17:56 | | DHA

Cezaevinden izne çÄ±ktÄ±! Sokakta karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiyi öldürdü

Samsun'da, cezaevinden izinli Ã§Ä±kan Necati AyyÄ±ldÄ±z, sokakta karÅŸÄ±laÅŸÄ±nca tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve aÄŸabeyinin husumetlisi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Caner TaÅŸdÃ¶ven'i pompalÄ± tÃ¼fekle ateÅŸ ederek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.Â Tutuklanan AyyÄ±ldÄ±z, ''Ã–ldÃ¼rme kastÄ±m yoktu, piÅŸmanÄ±m''Â dedi.Â

Cezaevinden izne çÄ±ktÄ±! Sokakta karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiyi öldürdü

Olay, cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 20.30 sÄ±ralarÄ±nda Canik ilÃ§esi Yavuzselim Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Corona virÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle cezaevinden izinli Ã§Ä±kan Necati AyyÄ±ldÄ±z (18), aÄŸabeyi ile husumeti bulunan CanerÂ TaÅŸdÃ¶ven'leÂ  (26) sokakta karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Ä°kili arasÄ±nda Ã§Ä±kan sÃ¶zlÃ¼ tartÄ±ÅŸma bÃ¼yÃ¼yÃ¼p, kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.Â AyyÄ±ldÄ±z yanÄ±nda bulunan pompalÄ± tÃ¼fekle TaÅŸdÃ¶venâ€™iÂ 3 el ateÅŸ ederek, aÄŸÄ±r yaraladÄ±. TaÅŸdÃ¶ven kanlar iÃ§erisinde yerde kalÄ±rken, AyyÄ±ldÄ±z kaÃ§tÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinceÂ Ã¶zel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±lan TaÅŸdÃ¶ven, burada yapÄ±lan mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. OlayÄ±n ardÄ±ndan kaÃ§an ve Ä°lkadÄ±m ilÃ§esi Zeytinlik Mahallesiâ€™nde bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n evinde saklanan AyyÄ±ldÄ±z, Cinayet BÃ¼rosu ekiplerince yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

â€˜Ã–LDÃœRME KASTIM YOKTUâ€™

Necati AyyÄ±ldÄ±z ifadesinde, ''Ben cezaevindeyken ÅŸahsÄ±n abimle olan husumetinden dolayÄ± Ã§ok bunaldÄ±m. Ã‡Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mda ise ailemi ve kendimi korumak iÃ§in tÃ¼fek bulunduruyordum. Olay anÄ±nda ise Ã¶ldÃ¼rme kastÄ±m yoktu. Korkutmak istemiÅŸtim fakat Ã¶ldÃ¼. Olaydan dolayÄ± piÅŸmanÄ±m''Â dedi. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen AyyÄ±ldÄ±z, mahkemece tutuklandÄ±.Â 

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