MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cezaevlerinde de ‘görüntülü görüşme’
ABONE OL
30.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Cezaevlerinde de ‘görüntülü görüşme’

Hükümlü ve tutuklular, haftada 30 dakika yakınlarıyla görüntülü görüşebilecek.

Cezaevlerinde de ‘görüntülü görüşme’

“Ceza ve İnfaz Kurumlarının Yönetimi ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik”le cezaevinden görüntülü görüşme gerçekleştirilebilmesine ilişkin düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, gerekli teknik altyapının kurulu bulunduğu Adalet Bakanlığı’nca belirlenen kurumlarda, hükümlü ve tutuklular yakınlarıyla haftada 30 dakika görüntülü görüşme yapabilecek. Görüntülü görüşme sistemi, oda veya koğuş içine ya da idarece uygun görülen yerlere kurulacak.

Ayrıca haftalık ziyaret hakkını kullanmayan hükümlülerin telefonla görüşme süresine 30 dakika ilave edilecek. Bu çerçevedeki görüşmeler ise aynı hafta içerisinde toplam üç görüşmeyi aşmamak üzere uygulanacak. Terör örgütü ve çıkar amaçlı suç örgütü üyeleri görüntülü görüşme ve görüşme süresinin uzatılmasına ilişkin haktan, cezaevindeki tutum, davranış, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine katılma gibi durumları göz önünde bulundurularak İdare ve Gözlem Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonucuna göre yararlanabilecek. 

New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattıABD'de yeni tip corona virüs (covid-19) salgının merkezi haline gelen New York'ta ünlü markalar, mağaza vitrinlerini, yağma ihtimaline karşı tahta plaka ve kalaslarla kapattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gökkuşağı resmiyle ‘Evde kal’ çağrısı

Gökkuşağı resmiyle ‘Evde kal’ çağrısı

İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

Kovid-19, KKTC’ye turistlerle bulaştı

Kovid-19, KKTC’ye turistlerle bulaştı

Sıradaki Haber