01.06.2020 - 09:55 | | AA
Cezaevlerinde kapalı görüş başladı
Son dakika haberi... Cezaevlerinde, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 13 Mart'tan itibaren durdurulan kapalı görüşler, bugün yeniden başlatıldı.
Hükümlü ve tutuklular, kapalı görüşte sadece bir yakınıyla görüştürülecek. Salgın nedeniyle görüş hakkını kullanamayan hükümlü ve tutuklulara, ilave görüş hakkı da verilecek.
Cezaevlerine ateşleri ölçülerek alınacak ziyaretçiler, maske takacak. Kapalı görüşlerin yapıldığı bölümlerde, belirlenen aralıklarla dezenfeksiyon gerçekleştirilecek, ziyaretçiler ile hükümlü ve tutuklular için gerekli önlemler alınacak.
Adalet Bakanlığı, Corona virüs Bilim Kurulunun önerileri kapsamında cezaevlerindeki açık ve kapalı görüşleri 13 Mart'tan itibaren ertelemişti.
Açık görüşlerin durdurulması kararı devam edecek.
Mardin'de PKK ve işbirlikçilerine şafak operasyonuMardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapan-1 operasyonu kapsamında sözde Ömeryan, Bagok ve Gaprıha/Stawre kırsalında terör örgütü mensuplarının imhasına yönelik operasyonlar devam ederken milis ve isbirlikçilerine yönelik istihbari çalışmalar sonucu teknik ve fiziki takibe alınan PKK terör örgütüne yardım yataklık yaparak Suriye'den kurye aracılığı ile gelen silah ve mühimmatı teslim alan ve Derik Çataltepe Mahallesi'nde gizleyen 10 şahsın evine şafak vakti operasyon düzenlendi.