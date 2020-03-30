Cezaevlerinden sağlıkçıya destek

Dünya ülkeleri, koronavirüsle mücadelede tıbbi malzeme sıkıntısını aşmak için başka ülkelere giden ürünlere el koyup istihbarat servislerini dahi devreye sokarken, Türkiye’de örnek bir dayanışma yaşanıyor. Cezaevlerinde gece gündüz çalışan hükümlüler, sağlık çalışanları için maske başta olmak üzere tıbbi malzeme üretmek için dayanışma gösteriyor. Cezaevlerinde 80 çeşit tıbbi malzemenin yanında sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere ayda 1.5 milyon maske üretiliyor. Vatandaşların da ihtiyaçlarının gözetildiği cezaevlerinde kolonya ve dezanfektan imalatlarına da tam kapasite başlandı.



Adalet Bakanlığı’na bağlı İşyurtları Kurumu bünyesinde 11 ceza infaz kurumundaki atölyelerde maskeden tuluma, ameliyat önlüğünden göz pamuğuna varıncaya kadar 80 çeşit hastane tekstil ürünü ve tek kullanımlık ürün imal ediliyor.

Kolonya üretimi



Son dönemde üretimlerini daha da artıran hükümlüler, salgın ile mücadele kapsamında önemli bir görev üstleniyor. Vatandaşların temizlik malzemeleri ve hastane tekstil ürünlerine olan ihtiyacın artması üzerine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün talimatları ile İşyurtları’nda kolonya, temizlik malzemeleri ve sağlık malzemeleri imalatı artırıldı. Diyarbakır Açık, Isparta E Tipi Kapalı ve Açık ile Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlükleri aylık 70 bin 500 litre kolonya üretimi hedefiyle üretime başladı. Ayrıca Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü aylık 100 ton el dezenfektanı üretecek.



80 çeşit ürün



Hastanelerin ihtiyaç duyacağı 80 çeşit ürün, 11 ceza infaz kurumundaki tekstil atölyelerinde hükümlüler tarafından imal ediliyor. Denizli, Niğde, Kayseri, Balıkesir ve Çanakkale ceza infaz kurumlarında hükümlüler tarafından ayda 1.5 milyon tek kullanımlık yüz maskesi üretilerek birçok hastanenin ihtiyacı karşılanıyor. Cezaevlerinin tam kapasite çalışması halinde günde ortalama 40-50 bin maske üretimi yapılabiliyor. Bugün de üç cezaevinde daha maske üretimine geçilmesi bekleniyor. Bu yerlere ilaveten üretim yapabilecek 36 ceza infaz kurumunun listesi de Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne bildirildi. Gelecek siparişlerin karşılanması için üretim çeşitliliğinin artırılması planlanıyor.



Milyonlarca ürün teslimi



Hükümlülerin imal ettiği ameliyat önlüğünden, sedye örtüsüne, temizlik malzemelerinden göz pamuğuna 393 bin 751 parça hastane tekstil ve tek kullanımlık ürün de başta devlet ve üniversite hastaneleri olmak üzere 35 farklı kuruma teslim edildi. İşyurtları Kurumu bünyesindeki atölyelerde hükümlüler tarafından üretilen 5 milyon 123 bin 770 adet spanç (gazlı bez tamponu) hastanelere gönderildi. Yıl içinde 5 milyon adet spanç ve 940 bin 926 parça tek kullanımlık ürünün kademeli olarak teslim edilmesi bekleniyor.