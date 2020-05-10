MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cezayir'den gelen 101 kişi Adıyaman'da karantinaya alındı
ABONE OL
10.05.2020 - 21:28 | | DHA

Cezayir'den gelen 101 kişi Adıyaman'da karantinaya alındı

Cezayir'den tahliye edilen ve Adıyaman'a getirilen 101 Türk vatandaşı koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarına yerleştirilerek 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Cezayir'de kalan 101 Türk vatandaşı, uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirildi. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından 101 kişi Altınşehir Mahallesi'nde bulunan  Safvan bin Muattal Yurduna yerleştirildi. Karantinaya alınan 101 kişi arasındaki kadınlara anneler günü nedeniyle çiçek verildi.

El Bab'da patlamaMilli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin El Bab şehir merkezindeki bombalı saldırısında biri ağır en az 11 masum sivili yaraladığını bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cezayir'den gelen 101 kişi Adıyaman'da karantinaya alındı

Cezayir'den gelen 101 kişi Adıyaman'da karantinaya alındı

81 ile genelge gönderildi! İşçi, memur milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

81 ile genelge gönderildi! İşçi, memur milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

Son dakika | El Bab'da kanlı saldırı! En az 11 sivil yaralandı

Son dakika | El Bab'da kanlı saldırı! En az 11 sivil yaralandı

Sıradaki Haber