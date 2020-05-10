Cezayir'den gelen 101 kişi Adıyaman'da karantinaya alındı

Koronavirüs salgını nedeniyle Cezayir'de kalan 101 Türk vatandaşı, uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirildi. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından 101 kişi Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Safvan bin Muattal Yurduna yerleştirildi. Karantinaya alınan 101 kişi arasındaki kadınlara anneler günü nedeniyle çiçek verildi.