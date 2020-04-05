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05.04.2020 - 14:21 | | DHA

Cezayir'den getirilen Türk işçiler karantinaya alındı

Dışişleri Bakanlığı tarafından Cezayir'den tahliye edilen 450 Türk işçi, getirildiği Aydın'da Söke ve Efeler ilçelerindeki yurtlarda 14 gün karantinaya alındı.

Cezayir'den getirilen Türk işçiler karantinaya alındı
Yer: Aydın... Fotoğraflar peş peşe geldi! 450 kişi...
Yer: Aydın... Fotoğraflar peş peşe geldi! 450 kişi...
Yer: Aydın... Fotoğraflar peş peşe geldi! 450 kişi...
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Dışişleri Bakanlığı'nca corona virüs nedeniyle Cezayir'den tahliye edilen 450 Türk işçi, dün uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi. İşçiler, havalimanında sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra gruplar halinde otobüslere bindirildi.

Türk işçilerden 160'ı Söke, 290'ı ise Efeler'deki KYK yurtlarına yerleştirildi. Toplam 450 işçinin, yurtlardaki 14 günlük karantina süresini doldurmasının ardından sağlık kontrolleri sonrası bir soruna rastlanılmaması halinde memleketlerine gönderileceği öğrenildi. İşçilerin, karantina süresince ihtiyaçlarının Kızılay, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından karşılanacağı belirtildi.

Sosyal mesafeyi bırakıp birbirlerine girdiler!Karabük’te sokak ortasında tartışan iki kişi sosyal mesafe yasağına rağmen kavgaya tutuştu. Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran iki kişiyi bekçiler güçlükle ayırdı.
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