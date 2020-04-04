Cezayir'den getirilen Türk vatandaşları Tokat'ta yurtlara yerleştirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Cezayir'den 555 Türk vatandaşı Cezayir Hava Yollarına ait 3 uçak ile Samusun'a geldi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 320 kişi otobüslerle Tokat'a getirildi. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait olan 2 yurda yerleştirilen 320 kişi 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.



