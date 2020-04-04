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04.04.2020 - 03:37 | | DHA

Cezayir'den getirilen Türk vatandaşları Tokat'ta yurtlara yerleştirildi

Tokat'ta Kredi Yurtlar Kurumuna ait 2 yurda, Cezayir'den gelen 320 Türk vatandaşı yerleştirildi. Yurt dışından gelen Türk vatandaşları koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Cezayir'den getirilen Türk vatandaşları Tokat'ta yurtlara yerleştirildi

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Cezayir'den 555 Türk vatandaşı Cezayir Hava Yollarına ait 3 uçak ile Samusun'a geldi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 320 kişi otobüslerle Tokat'a getirildi. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait olan 2 yurda yerleştirilen 320 kişi 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Cezayirden getirilen Türk vatandaşları Tokatta yurtlara yerleştirildi

Cezayirden getirilen Türk vatandaşları Tokatta yurtlara yerleştirildi

MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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