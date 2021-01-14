CHP heyetinden Elazığ raporu: Afet İşleri ve Deprem Bakanlığı kurulmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tarafından hazırlanan raporda, “Görüşülen bütün yurttaş kesimleri değer tespitleri, kura, kültürel mimariden uzak konut inşaatlarından söz etmekte, kentsel dönüşümü ‘rantsal dönüşüm’ olarak nitelendirmektedirler” denildi. Raporda, “Evsiz kalan, hasarlı evlerindeki ziynet eşyalarını almalarına izin verilmeyen yurttaşlara yapılan yardımlarda, sosyal devlet ilkesinin gözetilmediği, tüp, yemek ocağı, soba gibi eşyaların ödünç olarak verildiği tespit edilmiştir” denilirken, bin civarında ailenin yaşadığı Doğu Kent konteyner merkezinde mülakat yapılan yurttaşların, “yapılan kamusal yardımların yetersizliğinden, son kullanım tarihi geçen gıdaların verildiğinden yakındığı” da anlatıldı. Raporda, şu öneriler sıralandı:

Deprem Türkiye’nin gerçeğidir bu nedenle deprem öncesi ve sonrasına dair süreç devlet politikası haline getirilmeli, Afet İşleri ve Deprem Bakanlığı kurulmalı.

Fay Kanunu Teklifi bir an önce kanunlaştırılmalı.

Afetin genel hayata etkin olduğu ilan edilen yerlerdeki il, ilçe ve belde belediyelerin borçlarının belirli bir süre ertelenmesi sağlanmalı.

Depremde can kaybı yaşamış afetzedelerin birinci derece yakını olan bir kişiye kamu istihdamı sağlanmalı. Depremde yaralanarak engelli kalan kişiler engelli kadrosundan kamuda istihdam edilmeli.

SGK primleri afet bölgesinde 6 ay süreyle devlet tarafından ödenmeli. Deprem tarihi itibarıyla depremzedelerin temel ihtiyaçları kapsamında elektrik, doğalgaz giderleri 6 ay süreyle devlet tarafından karşılanmalı.

Doğal afet konusu milli eğitim müfredatında ayrıntılı olarak yer almalı.

Büyükşehirlerde nüfus yoğunluğunun azalması için Anadolu şehirlerine ve köylere dönüş teşvik edilmeli.

Köylerde yapılacak evlerin TOKİ tarafından yapılması ev bedellerinin maliyetlerini yükseltmektedir ve evler köylünün yaşam tarzına uygun değildir. Köylerde evler vatandaşın kendisi tarafından ‘TİP Proje’ olarak Çevre Şehircilik Müdürlüğü’nün kontrolünde yapılmalı.