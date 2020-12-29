CHP İncirliova eski İlçe Başkanı, toprağa verildi

CHP İncirliova eski İlçe Başkanı ve bir dönemde İl Genel Meclis üyesi olan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Çelik, 10 Kasım'da, evde ayağının kayması sonucu düşüp, başını beton zemine çarptı. Ağır yaralanan Çelik, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çelik, buradaki 48 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti. Çelik'in cenazesi bugün CHP İncirliova İlçe Başkanlığı binası önüne getirildi. Tabuta Türk bayrağı ve CHP bayrağı örtüldü. Parti binası önündeki törene İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, CHP İncirliova İlçe Başkanı Hasbi Akman ile partililer katıldı. Helallik alınıp, dua edilmesinin ardından Çelik'in omuzlara alınan tabutu, Sevgi Yolu güzergahı üzerinden Çarşı Camii'ne götürüldü. Çelik'in cenazesi kılınan öğle namazı sonrası ilçe mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.