MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri CHP İncirliova eski İlçe Başkanı, toprağa verildi
ABONE OL
29.12.2020 - 16:26 | | DHA

CHP İncirliova eski İlçe Başkanı, toprağa verildi

Aydın'nın İncirliova ilçesinde düşüp, başını beton zemine çarpan ve ağır yaralanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İncirliova eski İlçe Başkanı ve eski İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Çelik (64), tedavi gördüğü hastanede 48 gün sonra yaşamını yitirdi. Çelik, parti binası önündeki tören sonrası Çarşı Camii'nde kılınan namazın ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

CHP İncirliova eski İlçe Başkanı, toprağa verildi

CHP İncirliova eski İlçe Başkanı ve bir dönemde İl Genel Meclis üyesi olan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Çelik, 10 Kasım'da, evde ayağının kayması sonucu düşüp, başını beton zemine çarptı. Ağır yaralanan Çelik, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çelik, buradaki 48 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti. Çelik'in cenazesi bugün CHP İncirliova İlçe Başkanlığı binası önüne getirildi. Tabuta Türk bayrağı ve CHP bayrağı örtüldü. Parti binası önündeki törene İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, CHP İncirliova İlçe Başkanı Hasbi Akman ile partililer katıldı. Helallik alınıp, dua edilmesinin ardından Çelik'in omuzlara alınan tabutu, Sevgi Yolu güzergahı üzerinden Çarşı Camii'ne götürüldü. Çelik'in cenazesi kılınan öğle namazı sonrası ilçe mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

 

Maltepe'de vahşet! Öğretim görevlisini yakarak öldürdüSon dakika haberine göre; İstanbul Maltepe'de bir kişi eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadının önce boğazını kesti. Ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Delbe'nin üzerinden kadına ait altın kolyeler çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Aylin Sözer'in korkunç sonu! Zanlıdan ilk sözler

Son dakika... Aylin Sözer'in korkunç sonu! Zanlıdan ilk sözler

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

Gaziantep'te, 501 kişiye korona cezası!

Gaziantep'te, 501 kişiye korona cezası!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet