CHP'li belediyelerden tepki çeken uygulama! Resmi araçla Sözcü gazetesi dağıttılar

Corona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uyguladığı iki gün sokağa çıkma yasağı devam ederken bazı CHP'li belediyelerden çok tartışılacak bir uygulama geldi. Birçok il ve ilçede CHP'li belediyeler belediyeye ait resmi araçlarla Sözcü Gazetesi dağıttı.

DAĞITILAN GAZETE SAYISI DA BELİRLENDİ

CHP'li belediyelerin dağıttığı gazete sayısı da belirlendi. Ankara'da 22 bin, Muğla'da Bin 50, Mersin'de 2 bin 600,Adana'da 3 bin 300, İzmir Karşıyaka'da ise 5 bin gazete dağıtıldı.

BELEDİYE BAŞKANI KENDİ ELLERİYLE DAĞITTI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de sokağa çıkma yasağının uygulandığı mahalleleri tek tek gezerek vatandaşlara kendi elleriyle Sözcü gazetesi dağıttı.

İŞTE O LİSTE

Sözcü gazetesi söz konusu CHP'li belediyelerin listesini yayınladı. İşte Sözcü.com.tr'de yayınlanan o liste:

* İstanbul'da Beşiktaş ve Avcılar Belediyeleri

*Ankara'da Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri

* İzmir'de Karşıyaka, Konak ve Gaziemir Belediyeleri

* Aydın Efeler Belediyesi

* Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

* Samsun Atakum Belediyesi

* Konyaaltı Belediyesi

* Edremit Belediyesi

* Bodrum Belediyesi

* Kuşadası Belediyesi

* Denizli Merkezefendi Belediyesi

* Milas Belediyesi

* Muğla Büyükşehir Belediyesi

* Marmaris Belediyesi

* Muğla Menteşe Belediyesi