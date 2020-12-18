CHP’li Subaşı, Vali Yerlikaya’dan özür diledi

Dün yapılan İBB Meclisi’nin aralık ayı ikinci birleşiminde söz alan Subaşı, şöyle konuştu: “Pazartesi günü servis araçlarının toplu taşımada kullanması konusunda bir teklifin Pandemi Kurulu’na ve Valiliğe sunulmuş olduğunu, ancak valilikçe reddedildiğini söylemiştim. Ancak henüz teklif aşamasına gelmiş bir konu değil bu. Dolayısıyla ‘Pandemi Kurulu’na bu teklif yapılmıştır ve Valilikçe de reddedilmiştir’ şeklindeki ifadelerim doğru değildir. Bunları düzeltiyorum. Buradaki yanlış ifadeler için Sayın Valiyi telefonla arayarak kendisinden özür diledim” dedi.