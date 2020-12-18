18.12.2020 - 07:00 | | İSTANBUL AA
CHP’li Subaşı, Vali Yerlikaya’dan özür diledi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, pazartesi günü yapılan meclis oturumunda Valilikle ilgili yaptığı açıklamanın yanlış bilgiler içerdiğini belirterek özür diledi.
Dün yapılan İBB Meclisi’nin aralık ayı ikinci birleşiminde söz alan Subaşı, şöyle konuştu: “Pazartesi günü servis araçlarının toplu taşımada kullanması konusunda bir teklifin Pandemi Kurulu’na ve Valiliğe sunulmuş olduğunu, ancak valilikçe reddedildiğini söylemiştim. Ancak henüz teklif aşamasına gelmiş bir konu değil bu. Dolayısıyla ‘Pandemi Kurulu’na bu teklif yapılmıştır ve Valilikçe de reddedilmiştir’ şeklindeki ifadelerim doğru değildir. Bunları düzeltiyorum. Buradaki yanlış ifadeler için Sayın Valiyi telefonla arayarak kendisinden özür diledim” dedi.