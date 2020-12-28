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28.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘CHP’li vekili 4 Ocak’ta açıklayacak’

Muğla’da temmuz ayında Cemal Metin Avcı (32) tarafından öldürülüp cesedi yakılarak betona gömülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in (27) babası Sıddık Gültekin’e, CHP’li bir Muğla milletvekilinin telefonla arayıp “davadan vazgeç” dediği iddia edildi. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, iddiaya ilişkin Milliyet’e yaptığı açıklamada “Ne yazık ki doğru. Fakat görüşmenin bizatihi tarafı kendisi olduğu için ismi kendisi açıklayacak. Arayan kişiyi de gösterdi, WhatsApp kaydını da gösterdi. Adamın fotoğrafını gösterdi, WhatsApp’tan profiline baktık gerçekten o mu diye. Başkaca aracılar da devreye sokulmuş aynı kişi tarafından. ‘Davadan vazgeçilmesini zaten kamu davasının devam edeceğini’ söylemiş. ‘Zaten kamu davası devam ediyor, vazgeçerseniz, aile de çok üzgün perişan’ demiş. Sıddık Bey de bunu reddetmiş. ‘Ben duymamış olayım’ demiş. Aynen bu ifadeyi kullandı bana” dedi. Epözdemir, Sıddık Gültekin’in 4 Ocak’ta duruşma sonrası söz konusu milletvekilinin ismini açıklayacağını ifade etti.

‘CHP’li vekili 4 Ocak’ta açıklayacak’

Milliyet’in ulaştığı CHP’li 4 Muğla milletvekili ise, kendilerinin böyle bir arama yapmadığını, ismin iddia sahibi tarafından açıklanmasını istedi. İddiayı reddeden milletvekillerinin açıklaması şöyle:

Milletvekilleri reddetti

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan: Açıklasaydı keşke. Böyle bir şey de olduğuna inanmıyorum. Ben açsaydım, sizin telefonunuzu açmazdım, böyle bir şey yapmazdım, utanırdım. O niyetle bir telefon açıldığını da düşünmüyorum.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban: Ben değilim. Benim de üç tane kızım var, eşim var, beş tane bacım var, annem var. Ben böyle bir şey asla söylemedim. Muğla milletvekillerinin de söyleyeceğine ihtimal vermiyorum. Ama eğer söyleyen birisi de varsa çıksın, kimseyi zan altında bırakmasın. İsim açıklansın bir an evvel. Grup başkanvekillerimiz konuyu araştırıyor.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay: Açıklama yapılacak, ben açmadım.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin: (Böyle bir telefon açtınız mı?) Hayır. Ben hiçbir milletvekili arkadaşımızın da böyle bir telefon açacağına ihtimal dahi vermiyorum. Benim de kızım var, evladım var. Biz sonuna kadar ailenin yanındayız. Ben kesinlikle böyle bir olaydan dolayı hiçbir milletvekilinin aileyi arayıp “vazgeç” demesine ihtimal dahi vermiyorum. İnsan olarak böyle bir konu için aranır mı? Bu konuda hiçbir milletvekili arkadaşım aileyi arayıp da “davandan vazgeç” demez, dememiştir. Asla inanmam. İnsan olan kimse böyle bir şey yapmaz zaten.

İl Başkanı: İnanmıyorum

Milliyet’e konuşan CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ise şöyle dedi: “Ben dört vekilimle görüştüm. Böyle bir olayla alakasının olmadığını söylediler. Ben de inanmıyorum zaten böyle bir olayın olacağına. Dört vekilimiz var. Kimse ismini açıklasın, ona göre konuşulsun. Böyle bir töhmet altında bırakan bir yazı olur mu?”

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