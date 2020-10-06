MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çift kartallı dövmesi ele verdi! Çete lideri böyle yakalandı!
ABONE OL
06.10.2020 - 12:04 |

Çift kartallı dövmesi ele verdi! Çete lideri böyle yakalandı!

İstanbul Beylikdüzü’nde gençlere ve çocuklara uyuşturucu satan Suriye uyruklu bir çeteye operasyon düzenlendi. Rus askerlerin üniformalarında kullandığı ‘çift kartallı’ armayı omzuna dövme olarak yaptıran çete lideri Rami A. Ve 6 adamı gözaltına alındı.

CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday’ın özel haberine göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu kişilerin oluşturduğu bir uyuşturucu çetesini takibe aldı.

ÇİFT KARTALLI DÖVMELİ ÇETE LİDERİ YAKALANDI

Görgü tanıkları, uyuşturucu çetesi lideri olan kişinin, Suriye’deki Rus askerlerin üniformalarında kullandığı ‘çift kartallı’ armayı omzuna dövme olarak yaptırdığını söyledi…

Polis, dövmeli çete lideri ve adamlarını yakalamak için çalışmalarına hız verdi. Düzenlenen operasyonla Suriye uyruklu 37 yaşındaki Rami A. Gözaltına alındı. Üzerinde bir miktar satışa hazır uyuşturucu bulundu.

Zanlının kolunda, görgü tanıklarının da söylediği gibi ‘çift kartallı’ dövme bulundu. Çete liderinin evinde yapılan aramalarda da, ekmek ve süt şişelerinin içinde 12 parça halinde 2 kilo 43,9 gram esrar, 6 adet telefon, bin 600 lira para ele geçirildi. Yapılan operasyonda adreste bulunan Abdullah M. (20), Muhammed M. (20), Mohamad A. (25), Amran Al Z. (26) ve Hani H. (27) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkemece tutuklanan 6 kişi cezaevine gönderildi.

İstanbul için dolu uyarısı! Perşembe ve cuma gününe dikkatMevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının, önümüzdeki günlerde aniden düşeceğini belirten uzmanlar, Perşembe ve Cuma günü, İstanbul'da dolunun etkili olabileceğini söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Edirne'de nikah salonu öğrencilerin EBA noktası oldu

Edirne'de nikah salonu öğrencilerin EBA noktası oldu

Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

Başkan Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Başkan Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Sıradaki Haber