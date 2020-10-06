Çift kartallı dövmesi ele verdi! Çete lideri böyle yakalandı!

CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday’ın özel haberine göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu kişilerin oluşturduğu bir uyuşturucu çetesini takibe aldı.

ÇİFT KARTALLI DÖVMELİ ÇETE LİDERİ YAKALANDI

Görgü tanıkları, uyuşturucu çetesi lideri olan kişinin, Suriye’deki Rus askerlerin üniformalarında kullandığı ‘çift kartallı’ armayı omzuna dövme olarak yaptırdığını söyledi…

Polis, dövmeli çete lideri ve adamlarını yakalamak için çalışmalarına hız verdi. Düzenlenen operasyonla Suriye uyruklu 37 yaşındaki Rami A. Gözaltına alındı. Üzerinde bir miktar satışa hazır uyuşturucu bulundu.

Zanlının kolunda, görgü tanıklarının da söylediği gibi ‘çift kartallı’ dövme bulundu. Çete liderinin evinde yapılan aramalarda da, ekmek ve süt şişelerinin içinde 12 parça halinde 2 kilo 43,9 gram esrar, 6 adet telefon, bin 600 lira para ele geçirildi. Yapılan operasyonda adreste bulunan Abdullah M. (20), Muhammed M. (20), Mohamad A. (25), Amran Al Z. (26) ve Hani H. (27) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkemece tutuklanan 6 kişi cezaevine gönderildi.