Çiftçilerin 'zirai don' nöbeti! Geceyi orada geçirdiler

İlçedeki üreticiler, meteoroloji yetkililerinin "zirai don" uyarısı yapmasının ardından seralarına kurdukları sobaları yakarak ürünlerini korumaya çalışıyor.

Üçtepe Mahallesi Üçüncü Kanal mevkisinde serasındaki domateslerini soğuktan korumak için nöbet tutan Mahmut Yazgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyarıların ardından seralara sobaları kurduklarını söyledi.

Hava sıcaklığının 5 derecenin altına düşmesiyle sobaları yaktıklarını belirten Yazgan, "Sabaha kadar sobalar yanacak. Bizler hem ürünleri kontrol ediyoruz hem de 'zirai don' nöbeti tutuyoruz. Eğer uyursak henüz dalındaki ürünlerimizi soğuk vurur ve tüm domates fidelerini sökmek zorunda kalırız. Şimdilik erken aldığımız tedbir nedeniyle ürünlerimiz soğuktan etkilenmedi." dedi.









Üretici Hacı Ali Yazgan ise seradaki termometreyle içerinin ısısını ölçtükten sonra, yetiştirdiği domatesleri yiyerek kontrollerini yaptı.

Nöbetin sabah saatlerine kadar devam edeceğini anlatan Yazgan, seradaki ısıyı 5 derecenin altına düşürmemeye çalıştıklarını aktardı.

Üreticinin işinin zor olduğunu dile getiren Yazgan, "Allah, üreticinin yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.