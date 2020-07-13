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13.07.2020 - 17:20 | | DHA

Çiftin testi pozitif çıktı! Nikahı kıyan başkan ve 45 kişi gözlem altında!

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, dünyaevine giren çiftte koronavirüs tespit edilmesi üzerine nikahı kıyan Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile törene katılan 45 kişi, evlerinde gözlem altına alındı.

Çiftin testi pozitif çıktı! Nikahı kıyan başkan ve 45 kişi gözlem altında!

Devrek Belediyesi'nde geçen hafta nikahı kıyılan çiftin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine yeni evli çift, koronavirüs tedavisine alındı. Nikahı kıyan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve çiftin yakınları ise İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin tavsiyesi üzerine kontrol amaçlı evlerinde kendilerini izole etti.

Yapılan filyasyon çalışması sonucu toplam 45 kişinin evlerinde gözlem altına alındığı öğrenildi. Belediye Başkanı Bozkurt, sağlık durumunun iyi olduğunu ve kontrol amaçlı evde izole olduğunu söyledi.

 

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