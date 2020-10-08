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08.10.2020 - 17:15 | | DHA

Çiftlik evine baskın! Sahte içki ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde, polis tarafından bir çiftlik evinde yapılan aramada 5 litre sahte içki ile çok sayıda sahte TAPDK bandrolü, kapak ve boş şişe ele geçirildi.

Çiftlik evine baskın! Sahte içki ele geçirildi

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içki üretimi yapanlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında M.Ç.'ye ait çiftlik evinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 5 litre sahte içki, 9 sahte TAPDK bandrolü, 58 kapak ve çok sayıda boş şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç., hakkında '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan yasal işlem başlatılarak, serbest bırakıldı.

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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