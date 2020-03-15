MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çığ altında cansız bedenine ulaşılan itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı
ABONE OL
15.03.2020 - 17:00 | | DHA

Çığ altında cansız bedenine ulaşılan itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı

Van- Bahçesaray yolunda ilki 4 Şubat, ikincisi 5 Şubat'ta meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralandığı çığ felaketinin yaşandığı bölgede karlar altında 39 gün sonra cansız bedeni bulunan 2 çocuk babası Mehmetcan Daşdemir'in (28) cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığına getirilen Daşdemir için burada cenaze namazı kılındı, ardından dualar edildi.

Çığ altında cansız bedenine ulaşılan itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazına, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, belediye personeli ve yakınları katıldı. Cenaze namazı öncesi Daşdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan annesi İran ve eşi Leyla Daşdemir, Kürtçe ağıt yakarak gözyaşı döktü.

Omuzlarda bir süre taşınan Daşdemir'in tabutu, Akköprü Aile Mezarlığında dualarla toprağa verildi. Cenazeye katılan Vali Bilmez, acılı aileye başsağlığı diledi.

 

15 Mart 2020 Günün Özeti Milliyet'te15 Mart 2020 Günün Özeti Milliyet'te
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sarp Sınır Kapısı 17.00 itibarıyla karşılıklı kapatıldı!

Sarp Sınır Kapısı 17.00 itibarıyla karşılıklı kapatıldı!

SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar!

SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar!

Sıcaklıklar koronavirüsü etkiler mi? İşte hava durumu ve o sorunun cevabı

Sıcaklıklar koronavirüsü etkiler mi? İşte hava durumu ve o sorunun cevabı

Herkese yetecek kadar makarna var

Herkese yetecek kadar makarna var

Sıradaki Haber