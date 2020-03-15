Çığ altında cansız bedenine ulaşılan itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazına, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, belediye personeli ve yakınları katıldı. Cenaze namazı öncesi Daşdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan annesi İran ve eşi Leyla Daşdemir, Kürtçe ağıt yakarak gözyaşı döktü.

Omuzlarda bir süre taşınan Daşdemir'in tabutu, Akköprü Aile Mezarlığında dualarla toprağa verildi. Cenazeye katılan Vali Bilmez, acılı aileye başsağlığı diledi.