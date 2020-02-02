MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı!
ABONE OL
02.02.2020 - 15:30 | | DHA

Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı!

Bingöl’ün Solhan ilçesinde, dün çığ altında kalan güvenlik korucusu Yüksel Arlı'nın (42) cansız bedenine ulaşıldı.

Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı!

Solhan ilçesine bağlı Yenibaşak köyünde oturan güvenlik korucusu Yüksek Arlı, dün elektrik trafosunun olduğu bölgeye giderken, düşen çığın altında kaldı. Yakınlarının ihbarıyla bölgeye AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama çalışması başlattı. Ekipler, bu sabah saatlerinde Arlı'nın, cansız bedenine ulaştı.

Yüksel Arlı'nın cenazesi, otopsi için Solhan Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

EVLERİN BAHÇELERİNE DE GİRDİLER

Domuzlar, marketten sonra bazı evlerin bahçelerine de girdi. İhbar üzerine, mahalleye itfaiye ekipleri, sevk edildi. İlçede bir evin bahçesine giren domuz, mahalle sakinlerince yakalanıp, ayağından bağlandı. İtfaiyeciler ise, yakalanan domuzları ormanlık alana götürüp saldı.

Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okullarda ikinci yarıyıl başlıyor

Okullarda ikinci yarıyıl başlıyor

1545 lira taksitle sıfır otomobil!

1545 lira taksitle sıfır otomobil!

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

Balık tezgahlarında fiyatlar

Balık tezgahlarında fiyatlar

Sıradaki Haber