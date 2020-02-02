Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı!

Solhan ilçesine bağlı Yenibaşak köyünde oturan güvenlik korucusu Yüksek Arlı, dün elektrik trafosunun olduğu bölgeye giderken, düşen çığın altında kaldı. Yakınlarının ihbarıyla bölgeye AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama çalışması başlattı. Ekipler, bu sabah saatlerinde Arlı'nın, cansız bedenine ulaştı.

Yüksel Arlı'nın cenazesi, otopsi için Solhan Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

EVLERİN BAHÇELERİNE DE GİRDİLER

Domuzlar, marketten sonra bazı evlerin bahçelerine de girdi. İhbar üzerine, mahalleye itfaiye ekipleri, sevk edildi. İlçede bir evin bahçesine giren domuz, mahalle sakinlerince yakalanıp, ayağından bağlandı. İtfaiyeciler ise, yakalanan domuzları ormanlık alana götürüp saldı.