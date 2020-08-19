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19.08.2020 - 17:15 | | İHA

Çiğ köfte dükkanında yakalanan korona hastası konuştu! Dükkanı kapatacak kimsem yoktu

Kırklareli’de karantinada olması gerekirken çiğ köfte dükkanında yakalanan korona virüs hastası, "Dükkanı kapatacak kimsem yoktu. Dükkanı kapatıp eve gidiyordum. Kimsenin ekmeğiyle oynamadım satış yapmadım" dedi.

Çiğ köfte dükkanında yakalanan korona hastası konuştu! Dükkanı kapatacak kimsem yoktu

Kırklareli’de gelen bir ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Edinilen bilgiye göre, daha önce korona virüs tanısı konulduğu iddia edilen M.A. isimli şahsın, karantinada olması gerekirken çiğ köfte dükkanında olduğu öğrenildi. Çiğ köfte dükkanına giden polis ekipleri, şahsın dükkanda olduğunu tespit ederek, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Dükkana gelen 112 Acil Sağlık ekipleri karantinadan çıkıp dükkanına giden çiğ köfteciyi ambulansa bindirerek evine götürdü. Şahsın dükkandan alındığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, şahsa karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesti.

Çiğ köfte dükkanında yakalanan korona hastası konuştu Dükkanı kapatacak kimsem yoktu

"İNSANLIK NAMINA GİTTİM"

Bir televizyon programına telefonla bağlanan M.A., ilaçlarını alıp dükkanını kapatırken şikayet edildiğini iddia ederek, "Ağrım sızım yok, ateşim yok. Kendi ayağımla hastaneye gittim. İnsanlık namına gittim. Yoksa kimse gel sana test yapayım demedi. Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, satış yapmadım. Dükkanımı kapatıp eve gidiyordum. Arkamdan şikayet etmişler. Herhangi bir limon bile tezgahımda yok. Dükkanı kapatacak kimsem yoktu. Daha 6 aylık ve 2 yaşında 2 bebeğim var hanım nasıl gitsin. Gidecek kimse yok kendim dükkanı kapatmaya gittim" dedi.

 

 

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