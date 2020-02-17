Çığ uyarısı var

Doğu’da 4 ilde 444 yerleşim birimine ulaşım sağlanamazken, Hakkâri Yüksekova’da köy yoluna düşen çığ 10 saatlik çalışmayla kaldırılırken, Sivas’ta biriken kar nedeniyle çatısı çöken ağırda iki büyükbaş öldü. Meteoroloji yetkilileri kuvvetli buzlanma ve don beklenen iki bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısı yaptı. Doğu Anadolu’da etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle Van, Bitlis, Muş ve Hakkari’de 444 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı’da 22, Ardahan’da 18, Kars’ta 17, Erzurum’da 13, Erzincan’da 9 ve Iğdır’da 7 derece ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bugün Türkiye’nin güney ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yağış tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olmak üzere genellikle karla karışık yağmur ve kar, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don öngörülüyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor. Doğu Akdeniz’in doğusunda fırtına, Ege ile Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.