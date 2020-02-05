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05.02.2020 - 12:11 |

Çığdan kapanan Salmakaş Geçidi, ulaşıma açıldı

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çığ düşmesi sonucu kapanan Bayburt-Trabzon yolu Salmankaş Geçidi, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Çığdan kapanan Salmakaş Geçidi, ulaşıma açıldı

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'yu birbirine bağlayan Salmankaş Geçidi'nde gece saatlerinde meydana gelen çığ nedeniyle yol trafiğe kapandı. Sabah saatlerinde ikinci bir çığın düştüğü bölgeye ulaşan Karayolları'na bağlı ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonunda yolu kardan temizleyip, ulaşıma açtı.

 

Kopan kayalar faciaya sebep oluyordu...Otomobilin yamaçtan kopan kayalardan kıl payı kurtulduğu anlar kameradaRize’nin Çamlıhemşin ilçesinde otomobil yamaçtan düşen kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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