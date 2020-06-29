Çığlığı duyuldu

Niğde’de yaşayan iki çocuk annesi Seda Akkoyun (25) yedi yıllık eşi Hayrettin Akkoyun’dan (28) şiddet gördüğü gerekçesiyle defalarca şikayette bulundu. Ancak iddiasına göre; eşi her defasından ifade verip serbest kaldı. Bunun üzerine eşinden daha fazla şiddet görmeye başlayan genç kadın, geçtiğimiz yıl şubat ayında iki çocuğuyla birlikte ailesinin yanına döndü. Ve boşanma davası açtı.

Peşini bırakmadı

Kısa süre sonra Hayrettin Akkoyun hırsızlıktan suçundan hapse girdi. Ancak geçtiğimiz aylarda çıkarılan af kapsamında serbest bırakıldı.

Eşinin serbest kaldığını öğrenen ve hayatından endişe eden Seda Akkoyun hemen uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak uzaklaştırma kararı da fayda etmedi. Hayrettin Akkoyun, ailesiyle birlikte yaşayan genç kadının evini dört defa bastı, şikayet edildi. Yapılan son şikayet üzerine Akkoyun önceki gün tutuklandı.

‘Serbest kalmasından korkuyorum’

Eşinin kendisini öldürmesinden korkan Seda Akkoyun, Milliyet’e şunları anlattı: “Eşim madde bağımlısı, sorumsuz ve şiddet uygulayan biriydi. Aynı evde yaşarken gördüğüm şiddet nedeniyle şikayette bulundum. Bir şey değişmediği gibi gördüğüm şiddet arttı. Ailemin evine dönmekten başka çarem kalmamıştı. Yaptığı hırsızlık yüzünden hapse girdi. Ancak kısa süre sonra af ile serbest bırakıldı. Duyunca hemen uzaklaştırma kararı çıkarttım. Ama buna rağmen 4 defa mahkeme kararını ihlal edip evimizi bastı. 15 yaşındaki kız kardeşimi parkta görüp saldırmış.”

‘Bıçakla saldırdı’

“En son evimizi bastığında da anneme, kız kardeşime ve bana şiddet uyguladı. Bıçakla bana saldırdığında da mahalledeki komşularımız engelledi yoksa beni öldürmüştü. Hayatımdan endişe ediyorum. Hakkında en az 10 defa şikayette bulundum. En son evimizi basıp beni, annemi ve kardeşimi darp ettiği için de gidip şikayetçi olduk. Şikayetimizden bir hafta sonra da yakalanıp tutuklandığını öğrendik. Tutuklanmasına çok da sevinmiş değilim. Biliyorum ki yine serbest kalacak ve yarım bıraktığı işi bitirecek. Korkum hâlâ devam ediyor. Rahat değilim. Bu adam en ağır cezayı almazsa ve hapisten çıkarsa beni öldürecek.”