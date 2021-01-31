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31.01.2021 - 17:32 | | AA

Çıkan yangında kedisini kaybeden ev sahibi gözyaşlarına boğuldu!

Giresun'da bir binanın birinci katında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ev sahibinin "Kiremit" adlı kedisi telef oldu. Kaybettiği kedisi için uzun süre gözyaşı döken adamı kimse teselli edemedi.

Çıkan yangında kedisini kaybeden ev sahibi gözyaşlarına boğuldu!

Bulancak İlçenin İhsaniye Mahallesi Zübeyir Karaibrahim Caddesi'ndeki bir apartmanda, Mehmet Yüksel'in ikamet ettiği birinci katta henüz belirlenemeyen  nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Dumanın sardığı apartmanın üçüncü katında ikamet eden bir anne ile iki  çocuğu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak dışarı çıkarıldı.

Çıkan yangında kedisini kaybeden ev sahibi gözyaşlarına boğuldu

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın sırasında evde bulunan Yüksel'in "Kiremit" adlı kedisi telef oldu.

Dairesi de kullanılamaz hale gelen Yüksel, kaybettiği kedisi için uzun  süre gözyaşı döktü.

 

 

 

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