MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çıkan yangında minik Yakup kurtarılamadı
ABONE OL
04.10.2020 - 02:42 | | DHA

Çıkan yangında minik Yakup kurtarılamadı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, bir apartmanın 5inci katında çıkan yangında anne kurtarıldı, 4 yaşındaki Yakup Sabri Günay, yaşamını yitirdi.

Çıkan yangında minik Yakup kurtarılamadı

Yangın, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Uluoymak Mahallesi 52. Sokak'taki bir apartmanın 5inci katında çıktı. İddiaya göre, Bayram Günay'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, hızla büyüyerek tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına Gediz, Eskigediz, Yenikent ve çevre itfaiyeleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 3 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.

MİNİK YAKUP SABRİ ÖLDÜ

Yangında, evde annesi Şermin Günay ile birlikte olan Yakup Sabri Günaya güçlükle ulaşılabildi. Anne Şermin Günay sağ olarak kurtarılırken, oğlu Yakup Sabri Günayın ise cansız bedenine ulaşıldı. Ayrıca, binadan yatalak bir hasta yara almadan kurtarılırken, apartmanda yaşayanların hepsi tahliye edildi.

Çıkan yangında minik Yakup kurtarılamadı


Minik Yakup Sabri Günayın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Söndürme çalışmalarında dumandan etkilenen 2 sağlık personeli de ayakta tedavi edildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    TIR'ın çarptığı motosiklet sürücüsü öldüKaraman’da TIR'ın çarptığı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çıkan yangında minik Yakup kurtarılamadı

    Çıkan yangında minik Yakup kurtarılamadı

    Maaşlar yükseliyor! Zam oranları...

    Maaşlar yükseliyor! Zam oranları...

    ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

    ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

    Kaza yaptı! Otomobilini bırakıp kaçtı

    Kaza yaptı! Otomobilini bırakıp kaçtı

    Sıradaki Haber