Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları! (16 Eylül 2020)

Bu hafta şansını denemek isteyenler Çılgın Sayısal Loto çekilişine katıldı. Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabiliyor. Haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto'nun dünkü sonuçları açıklandı. İşte şanslı numaralar ve kazanan kişi sayısı ve miktarları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI





ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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