17.09.2020 - 11:06 |
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları! (16 Eylül 2020)
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar www.millipiyangonline.com adresi üzerinde yerini aldı. Haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar hangileri oldu? İşte Sayısal Loto sonuçları 16 Eylül...
Bu hafta şansını denemek isteyenler Çılgın Sayısal Loto çekilişine katıldı. Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabiliyor. Haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto'nun dünkü sonuçları açıklandı. İşte şanslı numaralar ve kazanan kişi sayısı ve miktarları...
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Çinli firma koronavirüs aşısının yıl sonunda hazır olacağını açıkladıÇin'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşı, ilk kez Türkiye'de de denenmeye başlandı. Tam da bu kritik günde Çin merkezli şirketin müdürü Helen Yang, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar hazır olacağını açıkladı.