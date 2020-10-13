Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 12 Ekim 2020 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi Sisal Şans tarafından gerçekleştiriliyor. 12 Ekim 2020 tarihli Sayısal Loto çekilişi canlı olarak yayınlandı. Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar belli oldu. İşte 12 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI-12 EKİM 2020

12 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar ; 18, 22, 50, 52, 67, 73 ve joker: 27 oldu.

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