13.10.2020 - 15:50 |
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 12 Ekim 2020 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...
Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanı dün akşam yaşandı. 12 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleştirildi. Sayısal Loto'da kazandıran numaralar merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte 12 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...
Çılgın Sayısal Loto çekilişi Sisal Şans tarafından gerçekleştiriliyor. 12 Ekim 2020 tarihli Sayısal Loto çekilişi canlı olarak yayınlandı. Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar belli oldu. İşte 12 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları...
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI-12 EKİM 2020
12 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar ; 18, 22, 50, 52, 67, 73 ve joker: 27 oldu.
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Çanakkale'de fırtına alarmıÇanakkale Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle tek yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.Bölgede etkili olan olumsuz hava şartları, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine yol açtı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzeyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 12.20 itibarıyla tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.