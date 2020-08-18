Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 17 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şisal Şans tarafından Ağustos ayı başından itibaren birçok yenilik ile birlikte oynanmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto çekilişi bayilerden oynanabildiği gibi www.millipiyangoonline.com adresi üzerinden üye olduktan sonra online olarak Çılgın Sayısal Loto çekilişini oynayabiliyor. 17 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 53.737.184 TL devretti. İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto 17 Ağustos çekilişinde kazandıran numaralar 25, 5, 55, 82, 44, 18 ve 49 joker numarası olarak belirlendi.

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 3 kişi 85.722,15 TL, 4 bilen 176 kişi 1.461,15 TL, 3 bilen 6.592 kişi 97,50 TL ve son olarak 2 bilen 96.695 kişi 9,95 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

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