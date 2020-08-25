Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Milli Piyango Online üzerinden de artık oynanabilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın üç günü çekililen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye 55 milyon TL'ye ulaştı. Dün akşam gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 55.522.185 TL'de devretti. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden biletlerini sorgulayabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları 45, 27, 88, 38, 58, 11, ve 33 Joker olarak açıklandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu hafta 5 bilen iki talihli 131.600,10 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. 4 bilen 172 kişi 1.530,20 TL, 3 bilen 6.790 kişi 96,90 TL ve son olarak 2 bilen 98.006 kişi 10,05 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI