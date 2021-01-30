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30.01.2021 - 22:01 |

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 30 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'nun bu haftaki son çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. 100 milyonu aşan rekor ikramiye tutarı ile binlerce vatandaşın umut kapısı olarak gördüğü Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları 4-12-21-29-42-90 ve 51 joker numarası olarak belirlendi. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 30 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi cumartesi günkü çekilişi canlı yayında yapıldı. Çılgın Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto'da 30 Ocak Cumartesi akşamı Star TV ekranında gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaralar 4-12-21-29-42-90 ve 51 joker numarası olarak belirlendi.

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 4 kişi 119.282,30 TL tutarında ikramiyenin sahibi olurken 4 bilen 314 talihli 1.519,50 TL, 3 bilen 11.561 talihli 103,15 TL ve son olarak 2 bilen 174.850 kişi 10,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

 

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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı 30 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

 

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