Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online üzerinden Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 6 bilenin çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek olan çekilişe 56.069.172 TL tutarındaki büyük ikramiye devretti. Noter huzurunda gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar 67, 58, 59, 27, 38, 13 ve 45 joker numarası olarak açıklandı.

26 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 3 talihli 112.202,55 TL tutarında ikramiyenin sahibi olurken 4 bilen 246 kişi 1.368,30 TL, 3 bilen 8.816 kişi 95,45 TL ve son olarak 2 bilen 120.278 kişi 10,45 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto artık Milli Piyango Online üzerinden de oynanabiliyor. İşte Milli Piyango Online üzerinden Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı...

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI VE KAZANDIRAN NUMARALAR